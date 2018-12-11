شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل عقارا مائلا فى حى دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية بحى حدائق القبة برئاسة اللواء محمد سالم، قرار الإزالة بعقار مكون من أربعة دور فوق الأرضى على مساحة 160 مترا بشارع بورسعيد دائرة قسم شرطة حدائق القبة، وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، بفرض الانضباط فى الشارع القاهرى والتصدى لجميع المخالفات بأحياء القاهرة ورصد جميع المخالفات البنائية في الشارع القاهرى وتكليف رؤساء الأحياء بمتابعة حملات إزالة الإشغالات وتكثيفها، خاصة التعديات التى تسببها المقاهى والكافتيريات على مستوى أحياء المحافظة.

كما نفذت الأجهزة التنفيذية بحى دار السلام برئاسة العميد طارق اليمنى، بإخلاء وإزالة العقار المائل الكائن بشارع حسنين دسوقى، كما أكدت الأجهزة التنفيذية بحى عين شمس بإزالة العقار المكون من 7 أدوار بشارع أحمد عرابى دائرة قسم شرطة عين شمس.

من جهة أخرى، شنت أحياء القاهرة عدة حملات متتالية ليلا ونهارا وأسفرت عن قيام الأجهزة التنفيذية بحى غرب مدينة نصر بتحرير محاضر غلق وتشميع عدة أماكن مخالفة متمثلة فى عدد 2 مقهى وعدد 2 مطعم وسوبر ماركت، وفى باب الشعرية تم إغلاق عدد 14 محل وتحرير محاضر لهم فى شارع العروسى وقيدت المحاضر بأرقام من 884 حتى رقم 899 مخالفة قسم شرطة باب الشعرية لسنة 2018 وفى حى روض الفرج أسفرت الحملة على غلق وتشميع عدد 12 مقهى ومطعم مخالفين بشوارع أبو الفرج وجزيرة بدران وتحرير 200 محضر و666 إزالة إدارية وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها في مخازن الحى.