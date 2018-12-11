شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح نائب رئيس جامعة الأزهر لمشروع تسكين للطلاب الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت جمعية سفراء الهداية لرعاية الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر دور سكنى طلابى جديد للطلاب الوافدين من منتسبى الجمعية بحضور نائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور يوسف عامر.

وتفقد نائب رئيس جامعة الأزهر المشروع الكائن بزهراء مدينة نصر ثم قام بافتتاح الدور الحادى عشر بمبنى سكن الوافدين التابع للجمعية والذى تكلفته مؤسسة العربى لتنمية المجتمع ضمن نشاطاتها الخيرية المشتركة مع الجمعية والتى بدورها أوفدت الحاجة صباح العربى بمشاركة الجامعة باحتفائها بالمشروع.

وحضر لفيف من قيادات جامعة الأزهر وأساتذتها ومديريها برفقة الدكتور نائب رئيس الجامعة وقاموا بتوقيع بروتوكول تعاون بين جمعية سفراء الهداية ومركز الشيخ صالح كامل بالجامعة، ويشتمل البروتوكول على العديد من البنود التى تفيد طلاب الجمعية ومنتسبيها فى كل نواحى التدريب المهارى واللغوى ومناحى أخرى يشملها البروتوكول.

ثم قام الدكتور يوسف عامر بإجراء حوار مفتوح مع الطلاب الوافدين لعرض ما يكتنفهم من أسئلة وآراء تفيد الجامعة وإدارتها العليا فى مسعاهم الحثيث للتطوير والجودة.

واختتم الزيارة دعاء من الدكتور سامى عبد الفتاح هلال عميد كلية القرآن الكريم بطنطا للقائمين على المشروع ليظهر فى صورته المشرفة تلك.

ثم تقدم المهندس ياسر أبو بكر رئيس الجمعية والحاج رضوان ماردينى أمين صندوقها بدرع الجمعية الشرفى لنائب رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق له تكريما لزيارتهم وحفاوتهم المعتادة بمثل تلك المنجزات المؤثرة فى حياة الطلاب الوافدين للدراسة بمصر وأزهرها العامر.

وجمعية سفراء الهداية جمعية خيرية مسجلة فى وزارة التضامن الاجتماعى برقم 8287 لعام 2008 تعمل على خدمة الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر وتقدم لهم حزمة برامج لدعم وجودهم وضمان تفوقهم فى رحلتهم فى الأزهر ومن ثم تحقيق خير نقل لعلم الأزهر ووسطيته فى بلادهم إذا رجعوا إليهم.