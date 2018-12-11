الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لعاطلين لاتجارهم في المخدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

عاقبت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، اليوم الثلاثاء، عاطلين بالسجن المؤبد، وتغريمهما 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة.

وكان النيابة العامة بالجيزة احالت القضية رقم 23771 لسنة 2017، المتهم فيها كل من سلام عبد العليم محمد، ومحمد عبد العاطي عبد الكريم، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاتجار فى مخدر الحشيش والترامادول، بالجيزة.