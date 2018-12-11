شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط»: المناخ السياحي في الوطن العربي تأثر كثيرًا بسبب الظروف السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المناخ السياحي في الوطن العربي تأثر كثيرا بسبب الظروف السياسية، مضيفا :«جميعنا يعرف مدى التأثر الذي شهده القطاع السياحي العربي ولكنهم يلمسوا الدور الذي تقوم به الشراكة بين البلدان العربية لاستعادة حيوية القطاع المهم».

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب بمكتبة الإسكندرية، بحضور والسفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء السياحة.

وأشار إلى أنهم يسعون إلى إيجاد ألية تلاقي بين قطاع السياحة والثقافة وسيتم عرض هذه الرؤية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة التي ستعقد في يناير 2019 والتي ستعقد في لبنان والنظر في اعتمادها كرؤية استراتيجية بين القطاعين تمهيدا لرفعها في القمة العربية التي ستعقد في مارس في 2019.

وتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أهمية السياحة العلمية واعتبرها ركن أساسي للتدفقات السياحية في الوطن العربي عبر القرون، مبديا أمله في تحقيق حلم النهضة بالسياحة عبر رؤية طويلة الأمد يتم اعدادها من جانب أصحاب القرار المجتمعين.

اجتماع وزراء السياحة والثقافة العرب بمكتبة الإسكندرية، بحضور والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء السياحة.