شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنفرد بصورة الجرارات الأمريكية الجديدة للسكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على تصميم أول جرار تقوم بتصنيعه شركة جنرال إلكتريك الأمريكية للسكة الحديد المصرية، ضمن مشروع تصنيع وتوريد ١٠٠ جرار وصيانة ٨١ آخرين تم توريدهم لمصر في ٢٠٠٨.

ويتميز التصميم الجديد الذي أشرف على تصميمه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بتشابهه مع الجرارات الحديثة التي يتم تشغيلها في أوروبا.

وكشفت مصادر رسمية بوزارة النقل أن الشركة ستنتهي من الجرار الأول النموذج في نهاية شهر فبراير المقبل، مؤكدة أن الدفعة من الجرارات والبالغ عددها ١٠ جرارات ستصل القاهرة في يوليو المقبل بجانب تدريب 30 مهندسًا و245 فنيًا بالسكة الحديد في مصانع الشركة وتأهيلهم، ليصبحوا كوادر بالسكة الحديد.

الجرارات الأمريكية الجديدة للسكة الحديد

وأضافت المصادر أن الجرارات تمتاز عن الموجود حاليًا بمجموعة من المواصفات، وهي أن قدرتها 3600 حصان، بالإضافة إلى أن وزن القاطرة أخف من الجرارات التي تم توريدها سابقا، كما تمتاز أن الأبواب ملاصقة للكبائن وليست بعيدة عنها كما سبق، بالإضافة إلى أن القاطرة مكيفة ومزودة بمبرد وسخان.

وأوضحت المصادر أن الوزارة تهدف إلى إتاحة 500 جرار مابين حديث ومن الأسطول الحالي وذلك لاستيعاب خطة زيادة معدلات نقل البضائع من ٥ مليون طن حاليًا إلى ٢٥ مليون في ٢٠٣٠.

في سياق متصل، توقع وزارة النقل خلال الأيام المقبلة مع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية عقد توريد وتصنيع ١٠٠ جرار بتكلفة ٢٩٠ مليون دولار.