شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: فحص 16 مليون مواطن منذ انطلاق «100 مليون صحة» حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص ٣ ملايين و٧٨١ ألف مواطن حتى ظهر اليوم الحادي عشر للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة».

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالي المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ١٦ مليون و٥٠ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس «سي»، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تمامًا.

من جانبه، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي الثلاثاء، أنه تم فحص ٢٣١ ألفا و٥٤٦ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر الثلاثاء، في محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف «مجاهد» أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر المحافظات إقبالا بإجمالي تردد ٥١ ألف و١٦٤ طالب، وأسيوط ٤٢ ألف و١٤٥ طالب، والبحيرة ٤١ ألف و٨٦١ طالب، والقليوبية ٣٥ ألف و٤٩٢ طالب، والفيوم ٢٧ ألف و٦٤٩ طالب، موضحًا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس من إجمالي عدد المفحوصين لم تتعدى 0.3%، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.

وأوضح «مجاهد»، أن هناك ٣ مليون و٧٨١ ألف و٩٩٠ مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من «المبادرة الرئاسية» وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الثلاثاء، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالي عدد مشاركين مليون و٣٢٤ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ٥١٧ ألف و٨٤٣ مواطنًا، ثم المنوفية بـ٤٧٣ ألف و٦٨٣ مواطنًا، ثم كفر الشيخ بـ٣٨٣ ألف و٧٦٨ مواطن، ثم بني سويف بـ٣٤١ ألف مواطنًا، ثم الإسماعيلية بـ٢٣٤ ألف و٢٩٦ مواطن.

ولفت «مجاهد» إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٦٥% من المستهدفين، تليها محافظة البحر الأحمر بـ١٢٨%، مؤكدًا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

يذكر أن مسؤولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg