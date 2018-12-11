القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفذان التدريب المشترك «العقبة -4» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب المشترك المصري الأردني «العقبة- 4»، والذي يستمر حتى الحادي والعشرين من ديسمبر الجاري بمشاركة وحدات من القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوى وعناصر من القوات الخاصة والمهندسين العسكريين لكلا البلدين، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتتضمن خطط التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية والتي تساهم في نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أي تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن واستقرار المنطقة.

وقد اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية كافة الإجراءات لتنفيذ مخطط التحميل والنقل الاستراتيجي للقوات من مناطق تمركزها إلى موانئ التحميل والوصول استعداداً لبدء فعاليات التدريب.

ويأتي تدريب «العقبة -4» استكمالاً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها مصر والأردن بما يدعم علاقات التعاون العسكري والأمني بين القوت المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية تنفذان التدريب المشترك المصرى الأردنى «العقبة -4»