شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: تنظيم ملتقى توظيف بالتنسيق مع «القوى العاملة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن اتخاذ إجراءات تنفيذية لتنظيم ملتقى توظيفي لشباب المحافظة في مختلف القطاعات بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة مع مراعاة تمثيل نسبة 5% لذوى الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا للتوظيف ومحاربة البطالة بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد عبدالرسول وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، وإيهاب عبدالحميد نائب الجهاز، ومحمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط، وطارق عباس وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومجدى نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وحازم على وعلى سيد بمديرية القوى العاملة، ويسرية مصطفى مدير برامج الإعاقة بالمركز التعليمي لنظم المعلومات التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية، ونجوى عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط، ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأشار «نورالدين» إلى الاتفاق على تنظيم الملتقى التوظيفي الأول لشباب المحافظة من خلال تكاتف الجهود لخلق فرص عمل جديدة للشباب عن طريق مساعدتهم على فتح مشروعات جديدة بدعم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومبادرة مشروعك بالوحدات المحلية فضلا عن توفير فرص عمل للشباب والخريجين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والبالغ عددها 6 مناطق صناعية تضم المئات من المشاريع والصناعات المختلفة بالإضافة إلى توفير فرص التدريب من أجل التوظيف للشباب لصقل خبراتهم ومواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل بمختلف القطاعات، مشيدا بدور التعليم الفني في تخريج شباب مؤهل لسوق العمل وفتح مشروعات جديدة والمضي قدما في تفعيل نسبة 5 % لذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات بما يتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة.

وأكد المحافظ على البدء في اتخاذ إجراءات إنشاء مدينة للحرفيين لتضم جميع أصحاب الورش والمشروعات الصغيرة بالمحافظة وتنمية تلك المشروعات من خلال التنسيق مع الجهات المانحة والداعمة للشباب لتطوير تلك المشروعات والتوسع فيها، فضلا عن استغلال 5 مزارع للثروة الحيوانية التابعة للمحافظة في تشغيل الشباب منهم مزرعة تبلغ مساحتها 2000 فدان للزراعات المختلفة.