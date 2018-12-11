شكرا لقرائتكم خبر عن «أطفال مبصرون 2020» تبدأ فحص 1000 مولود مبتسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت مبادرة «أطفال مبصرون 2020» عملها ميدانيا، بتنفيذ المرحلة الأولى في محافظتي القاهرة والجيزة، مستهدفة فحص 1000 طفل حديث الولادة في حضانات المبتسرين.

أكدت أستاذ الأطفال بطب القاهرة د.نادية بدراوي، أن نسبة الأطفال المبتسرين في مصر تصل إلى 20% في الحضر، و12% في الريف، مشيرة إلى أن إجمالي الأطفال المبتسرين يصل إلى 400 ألف طفل كل عام.

وأضافت د.نادية بدراوي، في تصريحات صحفية على هامش إطلاق أول حملة لمكافحة العمى لدى حديثي الولادة، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، تحت شعار «أطفال مبصرون 2020» أن عدد حضانات الأطفال في مصر، يقدر بـ5 ألاف حضانة ولا يمكن لهذا الرقم استيعاب الـ400 ألف طفل، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يحتاجون جهاز التنفس الصناعي، يتعرض نظرهم لخطورة أكبر، مؤكدة أن مسح الأطفال يلغي تماما أي فرصة للعمى.

وعلق الدكتور إيهاب سعد عثمان أستاذ العيون بكلية طب جامعة القاهرة، بالتحذير من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن تتعرض لها عيون الأطفال المبتسرين الذين يولدون قبل مرور ٣٢ أسبوعا من الحمل.

وأكد «عثمان» على ضرورة الفحص الجيد للأطفال للمبتسرين، خلال وجودهم في الحضانات، وقبل مرور شهر على ولادتهم، مشددا على أن حقن مادة داخل شبكية العين يمكن أن ينهي مشاكل العمى ومشاكل أخرى مرتبطة بالنمو.

وكشف د.حسن منير الصادق أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة القاهرة، عن حجم العبء المادي الذي يسببه كل طفل يولد مبتسرا، حيث أكد أن حوالي 104 ألف ممن يدخلون الحضانات معرضون للعمى، موضحا أن يوم الإقامة في الحضانة بمصر يكلف الأسر أو الدولة حوالي 1200 جنيه، بالإضافة إلى الخسائر التي تقدر بالملايين، عندما يفقد مواطن بصره، حيث يكلف حتى وفاته 2 مليون و72 ألف جنيه حتى الوفاة، بالإضافة إلى الخسائر التي يسببها كونه مواطن غير منتج.

ومن جانبها قالت «سها الجندي» رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور العيون للتنمية، إن إطلاق المرحلة الأولى من الحملة تحت شعار «أطفال مبصرون 2020» جاء تزامنا مع فعاليات المؤتمر الشرق أوسطي لثاني لطب العيون وشبكية الأطفال، للاستفادة بأبحاث وخبرات أساتذة المجال في مصر ودول العالم.

وأوضحت أن الحملة تستهدف محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، بعمل فحص مبكر للأطفال المبتسرين في الحضانات خلال 4 أسابيع من ولادتهم، وعلاج الحالات الإيجابية بالمجان إلى جانب إطلاق حملة للتوعية بأهمية الفحص المبكر للمبتسرين.

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور العيون للتنمية، إلى أن المرحلة الأولى من الحملة، تستهدف الوصول إلى نحو 1000 طفل، وسيتم الإعلان بعد ذلك عن نتائج المسح، استعدادا لانطلاق المرحلة التالية في عدد أكبر من المحافظات.