شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة شهيد حادث الشيخ زويد الإرهابي بمسقط رأسه بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع الآلاف من أهالي قرية العكريشة والقرى المجاورة بمركز كفر الدوار، جنازة المجند مصطفى زيدان، 22 سنة، الذي استشهد في حادث إرهابي بالشيخ زويد شمال سيناء.

وبدأت جنازة الشهيد من مسجد العمدة بالعكريشة إلى مقابر الأسرة في جنازة شعبية وعسكرية شارك فيها المئات من الأهالي، وسط حالة من الحزن الذي سادت على وجوه المشيعين.

وشارك في الجنازة العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، وعدد من قيادات من المنطقة الشمالية العسكرية، وزملاء الشهيد، والمهندس أحمد الغنام، نائب رئيس مدينة كفر الدوار.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، و«بالروح بالدم نفديك يا شهيد» و«لا لا للإرهاب».

وأوضح محمود زيدان، ابن عم الشهيد، أن الشهيد كان حسن الخلق وملتزما وكان عون والده على المعيشة ويساعده بالعمل في أوقات الإجازات وجميع العائلة والجيران يشهدون له بالصلاح وحسن الخلق.

تشييع جنازة شهيد حادث الشيخ زويد الإرهابى بمسقط رأسه فى البحيرة

تشييع جنازة شهيد حادث الشيخ زويد الإرهابى بمسقط رأسه فى البحيرة

تشييع جنازة شهيد حادث الشيخ زويد الإرهابى بمسقط رأسه فى البحيرة

تشييع جنازة شهيد حادث الشيخ زويد الإرهابى بمسقط رأسه فى البحيرة

تشييع جنازة شهيد حادث الشيخ زويد الإرهابى بمسقط رأسه فى البحيرة

تشييع جنازة شهيد حادث الشيخ زويد الإرهابى بمسقط رأسه فى البحيرة

تشييع جنازة شهيد حادث الشيخ زويد الإرهابى بمسقط رأسه فى البحيرة

تشييع جنازة شهيد حادث الشيخ زويد الإرهابى بمسقط رأسه فى البحيرة