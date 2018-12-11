شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق: حركة القطارات منتظمة ولا توجد أي أعطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت شركة مترو الأنفاق، صباح الثلاثاء، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بانتظام وبصورة طبيعية ولا توجد أي أعطال.

وناشدت الشركة، وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة بتحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بمرفق مترو الأنفاق الذي يخدم ملايين المصريين منعا لحدوث بلبلة بين المواطنين.