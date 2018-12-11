شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «السريع» و «دربكة» بحوزتهما أسلحه نارية ومخدرات بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقت أجهزة الأمن القبض على 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات في شبرا الخيمة والخانكة وتم التحفظ على الأسلحة المضبوطة والذخيرة وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارا من العميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، يفيد بضبط 6 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، تبين للواء علاء فاروق مدير المباحث، أنه تم القبض على كل من «محمد. ف. غ» وشهرته «السريع» 32 سنة، عاطل، و«محمد. ص. م»، 33 سنة، عاطل، و«محمد. م. ق» وشهرته «دربكة» 28 سنة، عاطل، و«محمود. ع. م»، 25 سنة، عاطل، وضبط «عز. ا. ع»، 27 سنة، عاطل، و«خليل. م. خ» 32 سنة، عاطل، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة والمواد المخدرة وتولت النيابة التحقيق.

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