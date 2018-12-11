شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات متراكمة بشوارع حى العمرانية خلال حملة نظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت هيئتة نظافة الجيزة بالتعاون مع حى العمرانية حملة نظافة واسعة بشوارع العمرانية لرفع كافة انواع التراكمات والاتربة ومخلفات البناء المتواجدة، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بشن حملات مكثفة على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والحيوية بالمحافظة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بشوارع الجابرى والظافر من شارع الهرم، مؤكدا أنه تم التشديد على حى العمرانية بتكثيف حملات رفع الاشغالات من الشوارع والقضاء على أى إشغال للطريق أولاً بأول مع ضرورة المرور الدورى على المناطق التى تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى .

وأضاف اللواء خالد عصر رئيس حى العمرانية، أن الحى قام بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل وتم الدفع بفرق من عمال النظافة والمعدات من سيارات نصف نقل ولوادر تم على اثرها رفع نواتج التجريد والمخلفات المتواجده وقامت سيارات نافورى المياه برش الشوارع وغسيل بلاط الارصفة بالإضافة إلى عمل صيانة لأعمدة الإنارة المتواجدة بالشوارع .