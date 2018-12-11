شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 73 فدان من أراضى الدولة ومصادرة 12 خلاطة لمشاركتها فى بناء مخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد فـؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقـة الجنوبيـة أنه تم استرداد 73 الف متر بالمقطم، من خلال الحملة المكبرة التى شارك فيها شرطة المرافق وقسم شرطة المقطم، الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على اراضى املاك الدولة واسترداد حقها.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن الحملة شملت ازالة مسطح بمساحة 10779 متر اسفـل الضغـط العالى وأمام المباحث بجـوار مـدرسـة الكرمـة بمساحة 11060 متر وقطعة أرض بـالحى الرابـع بمساحة 800 متر وخلـف مجمـع الاديـان بـالحى الثالث بمساحة 7920 متر والحى الثاني بمسـاحة 2704 متر ومساحة 900 متــر خلـف مــدرسة الواحة والحى الاول بمساحة 1050 متــر وتــم تحرير محضر بــرقــم 7180 ادارى المقطــم ، وتمــت الحملة بإشراف لواء وجدى زقزوق رئيس حى المقطـم .

وفى السياق أكد نائب المحافظ أن حى المعصرة قام بإيقاف أعمال حفر لبشـة مخالفـة بأرض جمعية السلام حيث تــم ردم اللبشـــة ومصادرة 12 خلاطة خرسانية تقــوم بأعمال بالبناء المخالف بشـوارع الحى كما قام الحى بمصادرة 18 توك توك تقودها صبية بكورنيش المعصـرة .

وفى سياق أخر أكد اللواء أحمد فؤاد، أنه سيتم رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، بشأن تضرر أهالي منطقة الخرطة القديمة بالخليفة، من ارتفاع فواتير المياه، بهـم كما وافـق نائب المحافظ على دراسة نقل كشـك مـن الخليفـة الـى شـارع صبـحى حسيـن بالمقطــم نظــرا لمرضه وعـرض شكاوى منطقـة المـواردى بـالسيـدة زينـب علـى لجنـة التظلمـات والعـرض علـى المحافظ بمذكرة تفصيليـة بحالات سكان شـارع 23 و24 زينهـم الجـديـدة لأحقيتهم فــى الحصــول علـى وحــدات سكنيــة.

كما قرر نائب المحافظ علـى دراسة احقية صاحب عقــار بشــارع طـولون بـالسيـدة زينب لـترخيــص هدم عقار حـتى سطـح الارض ومخاطبة مديرية التضامن الاجتماعى لعمل بحـث اجتماعى لسيدة مطلقة ولديها ستة ابناء.