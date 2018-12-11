شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان ورشة جديدة لصيانة قطارات الخط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق يرافقه المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة مراحل إنشاء ورشة جديدة لصيانة الـ 20 قطار الكورى بالخط الأول بحوش كوتسيكا، بمساحة 72 ألف متر مربع بتكلفة 950 مليون جنيه.

وخلال الجولة تفقدوا الأعمال الإنشائية الأساسية من مبانى خدمية وإدارية وتضم الورش الجديدة 20 سكة لإجراء صيانة القطارات عليها بجانب مغسلة حديثة لغسيل القطارات.

وأوضح المهندس على الفضالى أن إنشاء الورشة الجديدة ستكون مخصصة لأعمال الصيانة الدورية اليومية لقطارات الخط الاول المكيفة الجديدة.

والتقى الفضالى بالعاملين بالشركات المنفذة واستمع إلى شرح تفصيلى عن مشروع الورشة الجديدة .

وحثهم الفضالى على سرعة الانتهاء من المشروع فى الموعد المحدد وفقا للجدول الزمنى .

من جانبه صرح المهندس خالد صبره أن أعمال الإنشاء تجرى على قدم وساق وأن نسبة تنفيذ المشروع تخطت ال 50 % حتى الآن .

وأضاف أنه من المتوقع الإنتهاء من المشروع بالكامل العام المقبل وقال أن إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة ستساهم بشكل كبير فى تحسين الخدمة بالخط الأول وتخفيف عبء الصيانة على ورشة طرة البلد .

يذكر أنه تم إسناد المشروع إلى ثلاث شركات ( كولاس ريل - الستوم ترانسبورت - بتروجيت ) وتم البدء فى المشروع بتاريخ 1/8/2017 ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع عام 2019 .

وشارك الزيارة التفقدية المهندس السيد الحسينى، مساعد رئيس الشركة للخط الأول، والمهندس السيد شماخ مساعد رئيس الشركة لهندسة السكة والصيانة المدنية والمهندس أحمد حسن مساعد رئيس الشركة للهندسة الكهربائية والميكانيكية وقيادات شركة مترو الأنفاق والشركات المنفذة للمشروع.