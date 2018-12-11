شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف "نجلاء رضوان" بتسيير أعمال الإدارة "المركزية لتربية الخيول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، قرارا وزاريا حمل رقم 1706 لسنة 2018 ، بتكلف الدكتورة نجلاء رضوان أحمد حسن مدير عام الإدارة العامة لأمراض الأغنام والماعز والجمال والخيول بالهيئة العامة للخدمات البيطرية للقيام بتسيير أعمال الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية بالهيئة الزراعية المصرية ولحين شغلها طبقا لأحكام القانون. وقرر ابو ستيت تكليف المهندس محمد سعد محمد توفيق كبير أخصائيين زراعيين ومدير إدارة الرقابة على تداول الأسواق للعمل مديراً عاماً للإدارة العامة لاعتماد التقاوي بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم1708 لسنة 2018 . وزارة الزراعة، اربية الخيول، الهيئة الزراعية،التقاوى

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