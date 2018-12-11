شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تنظم غدا احتفالية للأبناء من ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بوزارة التضامن الاجتماعى، غدا الأربعاء احتفالية كبرى للأبناء من ذوى الإعاقة فى إطار فعاليات الوزارة للاحتفال باليوم العالمى للمعاق.

وستشهد الاحتفالية التى ستقام بمؤسسة التثقيف الفكرى بالجيزة عدد من الفاعليات على مدى يومين حيث سيشهد اليوم الأول تنظيم المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية، على أن يشهد اليوم الثانى للاحتفال تنظيم الأنشطة الفنية والتعبيرية المختلفة باستخدام الوان الفنون من العروض الفنية ويهدف الاحتفال إلى تنمية وزيادة الوعي المجتمعى بحقوق الأبناء متحدى الإعاقة.

يشارك في الاحتفالية 300 من أبناء مؤسسات الإعاقة التابعة للوزارة من أبناء مؤسسات التثقيف الفكري بحدائق القبة وحلوان والمرج وأبناء مجمع خدمات الإعاقة الشامل وأبناء مركز علاج الشلل الدماغي ومركز علاج التوحد التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وجدير بالذكر أن المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لعدد 650 من الأبناء متحدى الإعاقة الذهنية فى 7 مؤسسات للرعاية وأن هذه المؤسسات فى حلوان والجيزة وحدائق القبة وعين شمس والمرج ، بالإضافة إلى مركز علاج الشلل الدماغى ومركز علاج وتأهيل حالات التوحد بعين شمس

ويصل الإشغال الفعلي للمؤسسات الرعاية 570 ابن وابنة ابنا تقدم لهم افضل خدمات الرعاية إضافة إلى 7000 جلسة علاج سنوى بمركز علاج الشلل الدماغي و5000 جلسة علاج طبيعي سنوي بمركز العلاج الطبيعي ومن خلال عام الإعاقة انتهت المؤسسة من أعمال تطوير بقيمة 17 مليون جنيه لمركز رعاية وتأهيل حالات التوحد بمجمع عين شمس ومبنى الحضانة الدامجة بالمجمع ،و مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وأعمال تطوير مؤسستي التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج.

وجدير بالذكر أن عام الإعاقة عام 2018 شهد افتتاح مركز رعاية أطفال التوحد بالمطرية و جاري تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان لزيادة السعة من 60 فتاة الي 100 فتاة بتكلفة تقديرية مليون ونصف المليون جنيه وانه جاري تطوير مؤسستى التثقيف الفكري والرعاية الذاتية بالمرج لزيادة السعة من 160 ابن الي 200 ابن بتكلفة تقديرية 3.5 مليون جنيه ،كما يجرى أعمال التطوير بعدد أخر من المراكز وتطوير للهيكل الوظيفي و التعاقد مع أكثر من 100اخصائى اجتماعي ونفسى هذا وتطمح المؤسسة أن يتم إنشاء مبنى مخصص لكبار السن من المعاقين ذهنيا .