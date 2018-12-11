شكرا لقرائتكم خبر عن مدن المليون بنى آدم.. شبرا بالمقدمة وبولاق الدكرور تلحق بها وإمبابة الأشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتهر عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، بكثافة سكانها بشكل كبير، حيث يتخطى عدد سكانها المليون شخص، ويطلق عليها فى بعض الأوقات "بلد المليون بنى أدم"، ويأتى فى مقدمة هذا المناطق منطقة شبرا ويصل عدد سكانها إلى 1.6 مليون نسمة.

ومن بين المناطق المزدحمة بالسكان، منطقة إمبابة بالجيزة وهى تشتهر بكثافة سكانها ويطلق عليها "بلد المليون شاب"، حيث يصل تعداد سكانها فى تقارير غير رسمية إلى أكثر من المليون نسمة.

ومن أكثر المناطق عددا للسكان بمحافظة الجيزة مناطق بولاق الدكرور، حيث بلغ عدد سكانها مليون نسمة، يليها العمرانية 800 ألف نسمة، والهرم أكثر من 600 ألف نسمة وأوسيم 600 ألف نسمة والبدرشين ما يقرب من 600 ألف نسمة.