شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الجيزة تعلن 29 وظيفة داخلية شاغرة بالمديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الجيزة، وجود وظائف داخلية إشرافية شاغرة، بعدد من المستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة، وتمثلت في 12 مدير مستشفى، و20 مديرا لإدارة صحية، و4 مديرى مستوصف طبى، و3 مدير إدارة علاج وتموين طبى وعلاقات عامة.

وأوضح قرار داخلى للمديرية ، أن التقدم للوظائف يلزم قضاء مدة 6 سنوات على الأقل فى وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

وأوضحت المديرية أنه يمكن التقدم لشغل تلك الوظائف فى الفترة من 10 ديسمبر، ولمدة شهر حتى 10 يناير 2019، بمقر ديوان محافظة الجيزة.