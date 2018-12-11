شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. جمال عبد الناصر يظهر بالمعرض الأفريقى للتجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ المشاركون بالمعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية اليوم الثلاثاء، بظهور الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وإلقائه كلمة بتقنية الـ"هولوجرام". وتعرف هذه التكنولوجيا بتقنية الـ"هولوجرام"، وهي عبارة عن تصوير يستخدم الأبعاد الثلاثية، يعمل من خلال تسجيل الضوء في جسم معين ليعطي شكل هذا الجسم، على أن يتشكل في مجسم ثلاثي الأبعاد من خلال استخدام أشعة الليزر، وتستخدم في الأغراض الأمنية كبطاقات الائتمان، وكذلك في المجالات الفنية كالسينما.

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