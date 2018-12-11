شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تخاطب الصحة لتشكيل لجنة لنقل أعضائها إلى محافظات إقامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت نقابة الأطباء خطابا إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، طالبت فيه بتشكيل لجنة لتنقلات الأطباء لمحافظات إقامتهم، وذلك بعد ورود العديد من شكاوى الأطباء العاملين بالمحافظات المختلفة من استمرارهم لسنوات طويلة يعملون بمحافظات بعيدة عن محافظات إقامتهم الدائمة.

وأكدت نقابة الأطباء فى خطابها، أن استمرار هذا الوضع يؤثر على حسن انتظام الأطباء فى العمل، مما يؤثر سلبا على تقديم الرعاية الطبية الواجبة للمواطنين، كما يضيف على الأطباء أعباء مادية كثيرة فى الانتقالات، بالإضافة للعديد من المشكلات العائلية المتكررة.

واقترحت نقابة الأطباء، أن ترسل مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بيانا بإجمالى أعداد الأطباء المتواجدين على رأس العمل بها، مقسمين طبقا للدرجات الوظيفية المالية، وكذلك الدرجات الفنية بكل تخصص على حدة، وكذلك بيان بالكثافة السكانية بالمحافظة، مع إبداء الرأي في وجود زيادة أو عجز بكل تخصص على أن يقوم الأطباء الراغبين في النقل أو الانتداب من محافظة لأخرى بتقديم طلباتهم للجنة.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن المقترح يتضمن أن توافق اللجنة على طلبات تبادل الأطباء في حين يتم البت فى باقي طلبات النقل مع الوضع بالاعتبار ألا يؤدى النقل إلى زيادة العجز بأي تخصص طبي بالمحافظة المنقول منها الطبيب قدر المستطاع.

بدوره، أكد الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء فى تصريح لــ"الخليج 365"، أن كل محافظة متمسكة بالأطباء المتواجدين بها حتى لو حاجة العمل تسمح بانتقالهم، كما أن هناك بعض الأطباء منتدبين منذ سنوات طويلة وتسببت فى مشكلة خاصة بانتقالات الأطباء.

وأضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة الخدمة الطبية، خاصة وأن انتقالات الأطباء تؤثر على انتظام العمل داخل المنظومة الطبية ، والأفضل أن ينتقل كل شخص لمحل إقامته طالما أن حاجة العمل تسمح بذلك.

وفيما يلى نص خطاب نقابة الأطباء لوزيرة الصحة :

الدكتورة/ هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

تحية طيبة وبعد

نحيط سيادتكم علما بصدور قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17-1-2018 ، بتيسير نقل الموظفين بوحدات الإدارة المحلية إلى وحدات قريبة من محال إقامتهم الدائمة بالمحافظات المختلفة بذات المستويات الوظيفية ، وقد استثنى من تطبيق القرار أعضاء المهن الطبية المطبق عليهم القانون رقم 14 لسنة 2014 (وذلك نظرا لأنهم مخاطبين بقانون خاص).

نحيط سيادتكم علما بأنه توجد العديد من شكاوى الأطباء العاملين بالمحافظات المختلفة من استمرارهم لسنوات طويلة يعملون بمحافظات بعيدة عن محافظات إقامتهم الدائمة ،وبالطبع فإنه لا يخفى على سيادتكم أن استمرار هذا الوضع يؤثر على حسن انتظام الأطباء في العمل مما يؤثر سلبا على تقديم الرعاية الطبية الواجبة للمواطنين ، كما يضيف على الأطباء أعباء مادية كثيرة في الانتقالات ، بالإضافة للعديد من المشكلات العائلية المتكررة.

كما نحيط سيادتكم علما بأن هناك أطباء آخرين يعملون بمحافظات إقامتهم ، ولكنهم منتدبين إليها من محافظات أخرى منذ سنوات طويلة ، وقد أصبح هؤلاء الأطباء مهددين بإلغاء الانتداب بحجة تطبيق نوع الخدمة المدنية الذي حدد أربع سنوات للإنتداب كحد أقصى (على الرغم من أن نفس القانون قد أعطى جهة العمل حق نقل العامل المنتدب بناء على طلبه).

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وحرصا من سيادتكم على صالح الأطباء وبما لا يتعارض مع صالح العمل.

وتطبيقا للصلاحيات المخولة لسيادتكم بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية ، فإن نقابة الأطباء ترجو من سيادتكم تشكيل لجنة تنقلات بوزارة الصحة للنظر في طلبات النقل والانتداب بين المحافظات المختلفة ، مع الوضع بالإعتبار ألا يتسبب ذلك في ازدياد العجز الموجود ببعض التخصصات ببعض المحافظات.

ونقترح أن يكون عمل لجنة التنقلات كالتالى :

1- تقوم جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات بإرسال بيان بإجمالي أعداد الأطباء المتواجدين على رأس العمل بها مقسمين طبقا للدرجات الوظيفية المالية وكذلك الدرجات الفنية بكل تخصص على حدة، وكذلك بيان بالكثافة السكانية بالمحافظة، مع إبداء الرأي في وجود زيادة أو عجز بكل تخصص.

2- يقوم الأطباء الراغبين في النقل أو الانتداب من محافظة لأخرى بتقديم طلباتهم للجنة.

3- تقوم اللجنة بدراسة جميع طلبات الأطباء مع الوضع بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للمحافظات، على أن تبت اللجنة في الطلبات خلال شهرين من تقديمها.

4- تقوم اللجنة بالموافقة على طلبات نقل الأطباء المنتدبين فعليا بمحافظات إقامتهم، والذين مضى على انتدابهم أكثر من عامين، حيث إن هذا يعنى أن جهة عملهم الأصلية قد وافقت بالفعل على تكرار انتدابهم مما تنتفى معه حاجة العمل لوجودهم بالمحافظات المنتدبين منها.

5- تقوم اللجنة بالموافقة فورا على طلبات النقل المتبادل للأطباء بناء على طلبهم بين المحافظات(بحيث يتم نقل طبيب إلى محافظة معينة مقابل نقل طبيب من نفس التخصص إلى محافظة الأخرى).

6- يتم البت فى باقي طلبات النقل مع الوضع بالاعتبار ألا يؤدى النقل إلى زيادة العجز بأي تخصص طبي بالمحافظة المنقول منها الطبيب قدر المستطاع ، أما فى حالة وجود معوقات فى توفير الدرجة المالية بالمحافظة المنقول إليها، فيتم الموافقة على ندب الطبيب لمحافظة إقامته لحين توفير الدرجة المالية.