شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن فحص 16 مليون مواطن منذ انطلاق حملة القضاء على فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص 3 ملايين و781 ألف مواطن حتى ظهر اليوم، من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى المفحوصين في المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى 16 مليون و 50 ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماما.

من جانبه، كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 231 ألف و 546 طالب بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الثلاثاء، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة.

وأضاف أن محافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالى تردد 51 ألفا و 164 طالبا، وأسيوط 42 ألفا و 145 طالبا، والبحيرة 41 ألفا و 861 طالبا، والقليوبية 35 ألفا و492 طالبا ، والفيوم 27 ألفا و 649 طالبا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم 1 ديسمبر 2018، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل 2019، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس من إجمالى عدد المفحوصين لم تتعدى 0.3%، حيث يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان.



وأوضح مجاهد، أن هناك 3 ملايين و 781 ألفا و990 مواطنا تم فحصهم فى محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد مشاركين مليون و324 ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ 517 ألفا و 843 مواطنا، ثم المنوفية بـ 473 ألف و 683 مواطنا، ثم كفر الشيخ بـ 383 ألفا و 768 مواطنا ثم بنى سويف بـ 341 ألفا مواطن، ثم الإسماعيلية بـ 234 ألفا و 296 مواطنا.

ولفت إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومى للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالى 165% من المستهدفين، تليها محافظة البحر الأحمر بـ 128%، مؤكدا أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية فى مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

يذكر أن مسئولي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، يردون على شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على www.facebook.com/stophcv.eg/، كما تواصل غرفة عمليات المبادرة تلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg

