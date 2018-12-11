شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 355 مشروعا بتكلفة 20 مليار جنيه لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى ضمن استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر، تحسين الجودة والإتاحة والتنافسية بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، ضمن محور التعليم والتدريب، حيث استطاعت الدولة المصرية تنفيذ 355 مشروعا بتكلفة 20 مليار جنيه.

وعرضت صفحة "رؤية مصر 2030" إنفوجراف يوضح ما تحقق من مشروعات فى هذا الإطار، مثل الانتهاء من جامعة العريش بتكلفة 250 مليون جنيه، وزيادة عدد الجامعات، وكذلك المستشفيات الجامعية، إلى 109 مستشفيات بنسبة نمو 18%، بتكلفة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 73 كلية جديدة بتكلفة 9 مليارات جنيه حيث وصل الإجمالى إلى نحو 465 كلية حاليا، فضلا عن زيادة البرامج المميزة بواقع 53 برنامجا جديدا حيث وصل إلى نحو 171 برنامجا فى الوقت الحالى، فى ظل تطور قيمة التمويل المتاح لربط البحث العلمى بالصناعة.







