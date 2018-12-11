شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: تخصيص أرض لإقامة مقر للكاف فى شرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إنه تم تخصيص أرض لإقامة مقر جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) من مدينة في شرق القاهرة.

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير أحمد شاهين أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ورؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك لمناقشة رؤية وخطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الأفريقي وسبل تنمية التعاون الرياضي مع الدول الأفريقية.

ومن جانبه، أكد النائب طارق رضوان إلي أن بعض المواقع الالكترونية نقلت أن مصر تأخرت في إعطاء الاتحاد الإفريقي أرض لإنشاء المقر، لذلك يحرص الوزير علي توضيح حقيقة الوضع لوقف ما أُثير من شائعات في هذا السياق.

وقال رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية (أوكسا) أحمد ناصر إن اتحاد كرة القدم الإفريقي راض تماما عما يتم تقديمه له من تسهيلات، حيث تم توفير العديد من المزايا للاتحاد، ونشكر وزارة الخارجية على جهودها لصالح التعاون الإفريقي، مؤكدا أن أمور المقر تسير بشكل جيد، والأرض التى تم تخصيصها جلبت المزيد من رضا رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ولامجال لنقل المقر من مصر.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس تخصيص أراض لإنشاء مقرات الاتحادات في الأوكسا بمصر؛ والوزارة تتفاوض مع الخارجية لاعطاء مزايا لمقرات الاتحادات .

ونوه إلى أنه سيتم تنظيم مؤتمر رياضي إفريقي وسباق دراجات لدول حوض النيل وتجمع لألعاب الإنترنت لجذب للشباب، والعمل على تغيير محتوى الألعاب وأن يتم استثمارها وليس منعها والاستفادة من التجارب الدولية بهذا الشأن، وقال: سنعلن قريبا اتحادا للألعاب الإفريقية لألعاب الانترنت كما فعلنا ذلك عربيا مع تناسب محتوي الألعاب للشباب الإفريقي.