شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية عن استعدادات رفع الجمارك عن سيارات أوروبا: مش ضرورى نعلن كل حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الدكتور محمد معيط وزير المالية الكشف لأعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن خطة الدولة والحكومة للتعامل مع رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية، قائلا: "مش بالضرورة نعلن كل حاجة". وتابع معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، "نحن نعلم أثر ذلك، وهناك إجراءات للتعامل مع هذا الجزء وتمت مناقشته وتحديد أبعاده".

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