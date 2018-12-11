شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. رئيس الوزراء يفتتح فعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها افتتاح فعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

رئيس الوزراء يفتتح فعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية، والذى تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجارى، بمشاركة نحو 1055 شركة أفريقية منها 300 شركة مصرية، بالإضافة إلى مشاركة 34 دولة بأجنحة وطنية خلال المعرض.

رئيس الوزراء يتجه لتنزانيا اليوم للمشاركة فى مراسم توقيع سد ستيجلر جورج"

بناء علي تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عصر اليوم الثلاثاء لتنزانيا، للمشاركة بمراسم مشروع سد"ستيجلر جورج" والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب.

"المالية": نستهدف خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% نهاية العام الحالى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 30 يونيو 2019، أى بنهاية العام المالى الجارى 2018/2019، كما لفت إلى أن ارتفاع الفائض الأولى يساهم فى خفض الدين.

إحباط تسلل 170 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 170 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

رئيس الوزراء يتفقد أجنحة المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات المعرض الأول للتجارة البينية الأفريقية، الذي ينظمه البنك الأفريقي للإستيراد والتصدير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات، خلال الفترة من 11-17 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

شاهد فى دقيقة.. نتنياهو ينقذ رقبته بعملية "درع الشمال" على حدود لبنان

لم يكن اختيار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو توقيت إطلاق عملية "درع الشمال" على طول الحدود مع لبنان بزعم القضاء على أنفاق حزب الله اللبنانى التى تستخدمها عناصر الحزب للتسلل إلى إسرائيل، جاء بشكل عشوائى وإنما لكى يصيب عدة أهداف برمية واحدة.

صور.. مصرع شخصين فى انهيار جزئى لعقار من أربع طوابق بالإسكندرية

لقي شخص وابنته مصرعهما، صباح اليوم الثلاثاء، آثر انهيار أسقف عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة كفر عشري بحي غرب الإسكندرية.