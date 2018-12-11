شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تنتهي من إنشاء محطة تحصيل رسوم «الغردقة- القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار انتهت وزارة النقل من الأعمال الإنشائية بمحطة تحصيل الرسوم بشمال الأحياء بطريق «الغردقة – القاهرة»، والتي تنفذها هيئة الطرق والكباري بتكلفة 30 مليون جنيه. وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، أن الهدف من إنشاء المحطة هو تسهيل العملية المرورية بالكمين الشمالي لمدينة الغردقة.

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