شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية ردًا على شكوى بخصوص مزرعة أرانب: «المحليات مخترقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إن «الوحدات المحلية مخترقة وبها موظفين قبل ما تطلع لجنة تفتش يبلغ صاحب الشأن أنهم رايحين له وفي الطريق زي ما بيعلموا مع المحافظ لما يتحرك رايح جولة في أي مكان قبل ما يطلع يبقي فيه تليفون أنه رايح المكان الفلاني وعلشان كده أنا بأروح جولاتى بمفردى ولا أبلغ أي شخص حتى لا يبلغوا عن مكان الجولة وأكتشف الأمور على طبيعتها».

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي مع المواطنين، الثلاثاء، ردا على شكوى أحد المواطنين من وجود مزرعة أرانب على سطح منزل أحد جيرانه وتصاعد روائح كريهة ومخلفات منها وخطورة ذلك على البيئة والصحة.

وكلف شاروبيم، الدكتور عبدالمنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بإرسال لجنة لمعاينة مزرعة الأرانب، وقال: «اللجنة تروح بدون علم الوحدة المحلية لأن الوحدات مخترقة في موظفين هيبغلوا عن وجهتها قبل خروجها لأن للأسف ده اللى بيحصل يتم الإبلاغ عن لجان التفتيش لأصحاب الشأن واللجنة تروح تلاقى المكان خمس نجوم وبعد ما تمشى كل حاجة ترجع لطبيعتها»

وشدد المحافظ على ضرورة أن يكون عمل اللجنة غير معلوم وبشكل مفاجئ في مدة أقصاها 10 أيام من اليوم. وقرر إحالة أحد الموظفين بالوحدة المحلية لقرية البرامون مركز المنصورة للتحقيق لخروجه عن مقتضى الوظيفة بسب أحد المواطنين خلال اتصال تليفوني جرى بينهما، بسبب تضرر المواطن من قيام جاره بالبناء بالمخالفة وتقاعس الموظف عن التصدى للمخالفة.

وشدد على قيام مركز ومدينة المنصورة بإزالة المخالفة فورا دون الاعتماد على العاملين بالوحدة المحلية بالبرامون المتقاعسين عن إزالة المخالفة والتي أثبتت المعاينة الفعلية وجودها. وقرر المحافظ إغلاق مغسلة سيارات تعمل بدون ترخيص بعزبة «سرسو البحريه» التابعة لكفر ميت فاتك مركز المنصورة لمخالفتها الاشتراطات البيئية ولعدم صدور ترخيص للمنزل المقام به المغسلة.

وقال «شاروبيم»: «لسنا ضد أي مواطن يسعي على الرزق لكن ضده اذا خالف القانون أو قام بالتجاوز لأننا لن نسمح بمخالفة القانون أو الإضرار بالبيئة».