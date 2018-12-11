شكرا لقرائتكم خبر عن شيشة ريهام سعيد و«وزواج الأهرامات» ومذيعة متلازمة داون..الأبرز في نشرة الـ«توك شو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنوعت القضايا التي تطرقت لها برامج «التوك شو»، عبر الفضائيات المختلفة ومنها تصريحات ريهام سعيد عن تدخين الشيشة، وتعليق الأثار على الفيديو الخاص بالمصور الدنماركي.

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلي للاَثار، إن «رجال شرطة السياحة والاَثار يمنعون محاولات شبه أسبوعية من قبل سائحين أجانب لتسلق الأهرامات».

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن النيابة العامة تجري تحقيقات واسعة حول المصور الدنماركي أندرياس هفيد صاحب الفيديو الإباحي فوق قمة هرم خوفو».

وأوضح أن النيابة فرغت كاميرات المراقبة في منطقة أهرامات الجيزة للتأكد من الفيديو وفحصه وتحليله، مشددا على أن المختصين أكدوا أن الصورة التي تظهر الشاب الدنماركي وصديقته فوق قمة الهرم «فوتوشوب».

بينما كشفت الإعلامية ريهام سعيد أنها تدخن النرجيلة «الشيشة» منذ سنوات، بعد أن تعلمتها من صديقة لبنانية، مشيرة إلى الآية القرآنية القائلة «أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم».

وقالت في برنامجها «صبايا» عبر فضائية «الحياة»، إنها كانت تنظر للمرأة المدخنة نظرة سيئة، وكانت تعتبر تدخين النساء «عيبًا»، ولكنها اكتشفت فيما بعد أنه عادة «مضرة وليست عيبًا».

وأضافت أنها وجدت «الشيشة» مسلية نظرًا لأنها لا تهتم بمشاركة صديقاتها في أمور الموضة والأزياء، واستعوضت بها عن تلك الأمور، معقبة: «أنا بنفخ التنفيخة دي مبعرفش أخدها على صدري، وهي حاجة غلط وسيئة جدا».

بينما شهدت حلقة برنامج «8 الصبح»، على شاشة «دي أم سي»، ظهور بطلة العالم من ذوى القدرات الخاصة رحمة خالد كمقدمة للبرنامج مع الإعلامي رامي رضوان.

وخلال حلقة اليوم رحب مقدمي البرنامج آية جمال الدين ورامي رضوان بوجود أية كمقدمة برنامجه، ومن جانبها أعربت رحمة عن سعادتها بجلوسها على كرسي المذيع مؤكد على إجرائها حوار خاص مع الفنانة يسرا سيتم بثه قريباً.

كان قد أعلن المنتج السينمائي هشام سليمان رئيس شبكة قنوات «دى إم سي» عن انضمام بطلة العالم من ذوى القدرات الخاصة رحمة خالد إلى مقدمي برنامج«8 الصبح» الذي يذاع يوميا على قناة د إم سى.

في برنامج الحكاية، أعرب الإعلامي عمرو أديب عن أمله في أن يلقى السائح ااالأجنبي أفضل معاملة في جميع المواقع السياحية في مصر.

واشار أديب إلى الهوس العالمي بالأهرام، واهتمام الصحافة العالمية بما تم تداوله عن تصوير فيديو فاضح فوق هرم خوفو وذلك خلال حلقة برنامجه الحكاية على شاشة أم بي سي مصر.

وعرض أديب في البرنامج فيديو لسائح عرض على صديقته الزواج، بعد هبوطه بمظلة عند سفح الهرم، وعلق ضاحكا بقوله إنه ربما يراها لحظة تاريخة جديرة بالتوثيق، لكن «بكره يندم».