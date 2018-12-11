شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح مدرستين بمركز الحسينية بتكلفة 11 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الثلاثاء مدرسة السيد سالم المشتركة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والمُقامة على مساحة 1733 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين جنيه و858 ألف جنيه

وأوضح المحافظ أن المدرسة تضم 11 فصلاً مدرسياً وتتكون من 3 طوابق وتدخل الخدمة التعليمية لهذا العام لتساهم وبشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للطلاب .

وتجول المحافظ داخل المدرسة وتفقد حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض، مشدداً على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي .

كما أفتتح المحافظ مدرسة أبوأيوب الأنصاري المشتركة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والمقامة على مساحة 1400 متر مربع بتكلفة 5 ملايين و290 ألف جنيه وتضم 11 فصلاً مدرسياً ومكونة من 5 طوابق وتدخل الخدمة التعليمية لهذا العام وتفقد محافظ الشرقية غرفة المجالات والأنشطة والمعمل والمكتبة والحجرات الدراسية وأوصى بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية وتحقيق الإستفادة منها، مشيراً إلى أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بالتعليم الفني لتقدم خريجاً يمتلك مهارة وقدرة على العمل في القطاع الخاص.

وأشاد المحافظ بجاهزية المدارس وإستعدادها لإستقبال الطلاب لتقديم تعليم متميز يساهم في تقدم ورقي المجتمع، مؤكداً أن العلم قاطرة التقدم والتنمية وبه تنهض الأمم وتتقدم الشعوب وترتقي المجتمعات.

والتقى المحافظ بأعضاء هيئة التدريس وحثهم على بذل مزيد من الجهد والعمل خلال فترة اليوم الدراسي وإبتكار وسائل تعليمية جديدة لجذب التلاميذ للمدرسة لضمان إنتظام العملية التعليمية مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان إستمرها لأكبر فترة ممكنة .

فيما عبر الأهالي عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركته فرحتهم بإفتتاح المدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية داخل مركز ومدينة الحسينية

شارك المحافظ في الإفتتاح اللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات ورمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية والنائب خالد عبدالمولى عضو مجلس النواب .

محافظ الشرقية يفتتح مدرستين بمركز الحسينية

محافظ الشرقية يفتتح مدرستين بمركز الحسينية

محافظ الشرقية يفتتح مدرستين بمركز الحسينية