شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا تحٌظر نقل محصول قصب السكر خارج حدود المحافظة لمدة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الثلاثاء، حظر نقل محصول قصب السكر خارج حدود محافظة المنيا لمدة 3 أشهر اعتباراً من 1/1/2019 وذلك في إطار التدابير اللازمة لتحقيق الصالح العام.

شدد المحافظ في تصريحات صحغية، الثلاثاء، على التصدي بكل حزم للمخالفين ومصادرة كمية القصب المضبوطة وتسليمها لمصنع سكر أبوقرقاص بعد عمل محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات التنفيذية لتحقيق المنفعة العامة لأبناء المحافظة وتوفير الكميات اللازمة من المحصول والتي تساعد على سد أي عجز متوقع حدوثه وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة وخلق جو جاذب لجميع المزارعين والمستثمرين.

من جانبه، قال أبوالخير مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إن فتح باب التعاقد لتوريد محصول القصب مستمر حتى بداية الموسم وكذلك أثناء تشغيل الموسم، حيث يبلغ سعر طن القصب حوالي 720 جنيهًا، مشيرًا إلى أن صرف المستحقات المالية للمزارعين بعد 10 أيام من التوريد لمصنع السكر وبنسبة 95 % من إجمالي الكمية الموردة، لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على توريد المحصول.