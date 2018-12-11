شكرا لقرائتكم خبر عن ‪الأقصر تشارك في «صقر 38» لمواجهة السيول والكوارث‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبرفقته اللواء أركان حرب خالد مصطفي توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي، الثلاثاء، منطقة اصطفاف المعدات المشاركة في سيناريو العملية صقر 38 بمدينة الطود وذلك ضمن أولى مراحل تنفيذ العملية «صقر 38» لمواجهة السيول ومجابهة الأزمات والكوارث في بعض المدن والمراكز.

وتابع المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي عملية اصطفاف السيارات ومعدات الحملات الميكانيكية التابعة للمحافظة، بمدينة الطود لقياس مدي سلامة المركبات وقدرتها على التحرك الفوري لمواجهة أية أزمات أو كوارث محتملة.

واصطفت نحو 203 معدة ومركبة وسيارة بمختلف الأنواع والأحجام من معدات الحملات الميكانيكية بالمدن والأحياء التابعة لمحافظة الأقصر بشكل متوازي، وتم استعراض عملية الاصطفاف بمدينة الطود بالأقصر.

واطلع المحافظ وقائد قوات الدفاع الشعبي على جاهزية المعدات والدور المحدد لكل مركبة وسيارة أثناء تنفيذ السيناريوهات الموضوعة للعملية «صقر 38».

وتنوعت المعدات التي شاركت في «عملية الاصطفاف» ما بين سيارات إسعاف وسيارات دفع وشاحنات نقل كبيرة ومتوسطة الحجم وصغيرة و«لوادر و» قلابات «و» مكابس «و» تيليسكوب «وعربات شفط وسحب وتخزين مياه وسيارات ربع ونصف نقل وغيرها.

كانت محافظة الأقصر قد بدأت أولى مراحل تنفيذ سيناريو العملية «صقر 38»، الذي يستمر تنفيذه لمدة 3 أيام باستعراض مشترك بين كافة الأجهزة المعنية لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وإبراز خطط كل جهة واستعدادتها لمواجهة المخاطر عبر سيناريوهات الأزمة التي تتضمن تأثر محافظة الأقصر بأمطار غزيرة تصل لدرجة السيول وحدوث أزمات وكوارث ببعض المدن والمراكز تؤدي لوقوع خسائر في «الأرواح – المنشآت – المرافق – المباني – الطرق».