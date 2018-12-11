شكرا لقرائتكم خبر عن تقنين 200 طلب لأوضاع أراضي أملاك الدولة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بحضور اللجنة المشكلة بقرار محافظ القليوبية وجميع المسؤولين والجهات المعنية بتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، لاستعراض موقف أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها بمراكز ومدن المحافظة، من حيث الموقع والمساحة وجهه الولاية وعرض طلبات التقنين والمشكلات التى تقف أمام أصحابها لاستكمال إجراءات التقنين.

وأكد المحافظ أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يعد تحدياً كبيراً لاستعادة هيبة الدولة على أراضيها، مؤكداً عدم التهاون أو التقصير بهذا الملف، مشدداً على تيسير إجراءات التقنين على المواطنين واضعي اليد، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الأراضي التى تم استردادها لعدم التعدي عليها مرة اخرى.

وأشار إلى أنه تم تقنين 200 طلب تقنين وضع لأراضي أملاك الدولة وإحالته إلى اللجنة المختصة بذلك لاعتمادها للبدء فى تسعير الأراضي التي تم معاينتها وتحصيل مستحقات الدولة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

جانب من اجتماع محافظ القليوبية