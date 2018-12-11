شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «تل أبوالروس» بالشرقية يطالبون بإحلال وتجديد مسجد القرية «الآيل للسقوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي قرية تل أبوالروس التابعة لسواده مركز فاقوس بمحافظة الشرقية بإحلال وتجديد مسجد الحاج حسن نصار التابع لإدارة أوقاف فاقوس الأولي، والذي يعد أكبر مساجد القرية والمقام منذ عشرات السنين معبرين عن استيائهم من «الإهمال الواقع على المسجد منذ فترة طويلة مما أدي لحدوث تشققات وتصدع بالجدران والسقف وأصبح يمثل خطراً على الرواد الأمر الذي أدي إلى توقف إقامة الشعائر والصلاة فيه حرصا على حياة المصلين»، حسب قولهم.

وأكد الأهالي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «المسجد يعد أكبر مساجد القرية وتم إنشائه منذ عشرات السنين إلا أنه أصبح يمثل خطراً على المصلين نظراً لتعدد الشروخ والتشققات في الحوائط والجدران وتصدع السقف والحالة السيئة التي باتت عليها دورات المياه والمصلي الملحق به مؤكدين على أنهم يقومون بأداء الصلاة في المسجد الأخر بالقرية والذي لا يسع المصلين وذلك بعد أن تم غلق المسجد حرصا على حياة المصلين مطالبين محافظ الشرقية ووزير الأوقاف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحلاله وتجديده».

من جانبها، شكلت الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الشرقية لجنة والتي أوصت بغلق المسجد لخطورته على الرواد بتاريخ 8 ديسمبر الماضي وتوزيع العمالة عدا عامل العهدة للحفاظ على عهدة المسجد وأملاكه، موضحة بأنه سيتم إدراجه ضمن خطة إبريل لعام 2019.