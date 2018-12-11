شكرا لقرائتكم خبر عن أول مذيعة بمتلازمة داون.. رحلة البطلة رحمة خالد إلى شاشة DMC (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حلقة برنامج «8 الصبح»، على شاشة «دي أم سي»، ظهور بطلة العالم من ذوى القدرات الخاصة رحمة خالد كمقدمة للبرنامج مع الإعلامي رامي رضوان.

وخلال حلقة اليوم رحب مقدمي البرنامج آية جمال الدين ورامي رضوان بوجود أية كمقدمة للبرنامج.

من جانبها أعربت رحمة عن سعادتها بجلوسها على كرسي المذيع مؤكد على إجرائها حوار خاص مع الفنانة يسرا سيتم بثه قريباً.

وبدأت رحمة خالد بتقديم أول فقرة في البرنامج، وهى درجات الحرارة الطقس المتوقعة اليوم على القاهرة وباقى المحافظات.

كان المنتج السينمائي هشام سليمان رئيس شبكة قنوات «دى إم سي» قد أعلن انضمام بطلة العالم من ذوى القدرات الخاصة رحمة خالد إلى مقدمي برنامج «8 الصبح» الذي يذاع يوميا على قناة د إم سى.

من جانبه، وفي وقت سابق، قال رامي رضوان عبر حسابه على تويتر: «الحمد لله إنه جعلني سبب في تحقيق حلمها. حابب أرحب بالإنسانة الجميلة رحمة خالد كمذيعة معايا في برنامج ٨ الصبح، انتظروها غداً في اول حلقة بالمناسبة اعلنت ذلك على الهواء في حلقة ٢٠ نوفمبر الماض، شكرا DMC لتدريب رحمة واعدادها لهذه المهمة».

ورحمة مصابة بمتلازمة داون تخرجت من كلية السياحة والفنادق كانت أكدت في أكثر من لقاء لها على حلمها بالعمل كمذيعة وتلقت رحمة دورات تدريبية متخصصة في التقديم الإذاعي والعمل الإعلامي، خلال الأشهر الماضية، وظهرت رحمة خلال حلقة بقناة الغد لتقديم فقرة صغيرة لمدة دقائق.

رحمة تقدم أيضا منذ عامين، فقرة في البرنامج الإذاعي «أطفال اليوم» على راديو «صوت العرب»، وهي بطلة سباحة، حصلت على المركز الأول في بطولة السباحة للأولمبياد لسنة ٢٠١٠، ٢٠١١، وأيضا بطولة الجمهورية عام ٢٠١٠ وحضرت مؤتمر الشباب الأول المقام في لبنان على هامش البطولة الإقليمية العاشرة في 9/2012 كمتحدث رسمي لذوي القدرات الخاصة.