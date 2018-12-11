شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يطلق غدا مؤتمره حول العمل وتحديات العولمة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الأربعاء، أعمال مؤتمر العمل ودوره فى مواجهة التحديات التى تفرضها العولمة، والذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالمركز الثقافى والاجتماعى لنقابة الصناعات الهندسية بالعجمى.

ويشارك فى المؤتمر كل من منظمة العمل الدولية ويمثلها وفد برئاسة سينيسيا صموئيل المدير الإقليمى لأفريقيا فى المنظمة الدولية ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية التى يمثلها وفد برئاسة أرزقى مزهود الأمين العام للمنظمة.

وقال النائب محمد وهب اللـه الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، فى بيان لاتحاد عمال مصر، بأن المؤتمر يستمر يومان ويضم وفود نقابية من عدد من دول أفريقية وعربية يهدف إلى تطوير آليات العمل فى القارة الأفريقية لمواجهة التحديات وتوفير العمل اللائق من خلال 4 لجان رئيسية للمؤتمر هى لجنة الشباب والمرأة ولجنة معايير العمل ولجنة الحماية الاجتماعية ولجنة الهجرة.

ويمثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى المؤتمر أعضاء الاتحاد العام ومسئولى التثقيف والتدريب برئاسة المهندس خالد الفقى نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية.