شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "فبريكا" تقدم عروضا فولكلورية على هامش المعرض الإفريقى للتجارة البينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت فرقة "فبريكا" الشباية، مجموعة من العروض الغنائية المسرحية والفلكلورية، على هامش فعاليات المعرض الإفريقى الأول للتجارة البينية بالقاهرة، والذى ينعقد خلال الفترة من 11 - 17 ديسمبر الجارى بمركز المنار للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وافتتح المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض الذى يسعى لتعزيز حركة التجارة البينية فى القارة الإفريقية.

ويتضمن المعرض تنظيم يوم وطنى لعدد من الدول المشاركة لعرض إمكانياتها وثقافاتها ليكون بمثابة حالة وطنية للقارة حيث ينقسم هذا اليوم لقسمين رئيسين وهما قسم للعروض الفنية والترفيهية والفنون الشعبية تعبر عن ثقافة كل بلد وقسم لعرض رؤية وزارات الدول المختلفة للفرص التجارية والاقتصادية والسياحية، وتشمل الدول التى ستقيم يوما وطنيا لها مصر وزيمبابوي وكوت ديفوار ونيجيريا.