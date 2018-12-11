شكرا لقرائتكم خبر عن ‏صحة الجيزة: تزويد أسرة رعاية الأطفال بالمستشفيات وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، بضرورة الاستفادة من الأسرة المتواجدة بالأقسام الغير مشغولة فى الباطنه والجراحة والنسا ووضعها فى أقسام رعاية الأطفال بجميع المستشفيات.

وأكدت وكيلة الوزارة، فى تصريحات لها، أنه لا يتم تحويل أى حالة من المستشفى إلا بعد عمل الإسعافات الأولية اللازمة والتعامل على أن يكون التنسيق إجبارى عن طريق الاتصال بطوارئ الوزارة على رقم 137، وعدم تكليف أطباء الأقسام الحرجة بأى أعمال إدارية.

ووجهت سرور بتفعيل عيادات الأطفال المسائية، وكذلك المتابعة الدورية لصيانة الأجهزة مع مسئولى الصيانة داخل المستشفيات، وكذلك لشبكة الغازات، وتشكيل فريق للكوارث والأزمات وإرسالهم للمديرية لتدريبهم على أعلى مستوى فى حل مثل هذه الأزمات.