شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. دورة تدريبية بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الدولة للهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف، عقد دورة تدريبية لاعتماد مدربين من محافظة الغربية للتوعية والحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، يشارك فيها 9 متدربين من مديرية أوقاف الغربية (5 أئمة ، 4 واعظات) فى الفترة من 15 / 12 /2018 وحتى 19 / 12 /2018 بمقر قصر ثقافة الغربية.

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الدولة للهجرة من خلال تنفيذ برنامج اعتماد مدربين من كافة الجهات ذات الصلة للتوعية والحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.