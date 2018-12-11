شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مصر للطيران" للصيانة تنتهى من تطوير الهنجر 6000 لرفع كفاءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، من عمليات تطوير الجزء الشرقى لهنجر 6000، وذلك ضمن خطة الشركة للحفاظ على المنشآت وتطويرها ورفع كفاءتها.

وشملت خطة تطوير الخنجر معالجة الأرضيات والفواصل، وتغيير اللمبات المستخدمة داخل الهنجر الي اللمبات الليد الموفرة وذلك لإنارة الهنجر بشكل أفضل، ودهان الحوائط الجانبية، ومراجعة شبكات الإضاءة والمعلومات وأسلاك التليفونات وشبكات التكييف وضبط وصلاتها، على أن يتم البدء فى أعمال تطوير النصف الغربى من الهنجر فى الأسابيع القليلة القادمة.

ويتسع هنجر 6000 لطائرتين متوسطين الحجم، ومنذ إنشاء الهنجر تم عليه بعض أعمال التطوير الجزئية مثل نظام الإنذار الآلى وشبكة إضاءة ليلية، والضغط المتوسط والمنخفض، والحاقه بمحطة إطفاء حريق.