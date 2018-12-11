شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى بمركز ومدينة العياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مركز ومدينة العياط سوف يشهد طفرة فى توصيل خدمة الصرف الصحى حيث يقوم الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب و الصرف الصحى بتنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بإجمالى استثمارات تتجاوز المليار جنيه، فى إطار خطة الدولة لتوصيل خدمات الصرف الصحى للقرى المحرومة.

وكلف المحافظ مدير مديرية الرى بسرعة إزالة اى معوقات تعيق تنفيذ عداية مصرف اللبينى حتى يمكن الإنتهاء من محطة معالجة العياط ودخولها الخدمة والإستفادة مما أنفق عليها من إستثمارات تتجاوز 150 مليون جنيه .

كما كلف المحافظ اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد بتشكيل لجنة لحصر المدن والقرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى والتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإدراج تلك المشروعات كأولوية فى خطط الأعمال لتوصيل الخدمة فور توفير الإعتمادات المالية لهم.

وأكد راشد أن توصيل خدمات الصرف الصحى تعد من المشروعات التى تشغل حيز إهتمام الجهات التنفيذية بالمحافظة نظراً لحاجة القرى الشديد لهذه الخدمه حتى تقضى بشكل كامل على مشكلات الطفوحات والتعديات على الترع والمصارف .

وأوضح المهندس محمد عبدالعظيم المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى جنوب الجيزة أن مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمركز ومدينة العياط تشمل قرى " بمها الجملة واللشت وأبوالعباس والمتانيا والسعودية وكفر شحاتة بالإضافة إلى قرى العطف وبهبيت وبيدن والمساندة ويتم البدء فيهم مع بداية العام القادم إضافة إلى قرى " بدسا ، البليدة ، أبورواش " حيث جارى حالياً إجراءات الطرح والترسية لهم .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور أعضاء مجلس النواب عن دوائر العياط والبدرشين وأطفيح والصف بحضور الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ واللواء محمد رأفت السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن المعنية .