شكرا لقرائتكم خبر عن برتوكول تعاون بين "التنمية المحلية" و"مصر الخير" لتأهيل وتمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم بروتوكول تعاون (قيم وحياة) مع الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير و د. محمد رفاعى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء والذى يتم توقيعه للعام الثالث على التوالى.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب وبناء قدراته وتأهيله وتمكينه من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة، وإنشاء مراكز تطوع (قيم وحياه) في جميع المحافظات لتكون نواه لدعم القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع و توعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية من خلال الدورات التدريبية واللقاءات التنموية والمبادرات المجتمعية.

ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوى أن البروتوكول سينفذ في جميع المحافظات بالتعاون مع المحافظين مع العمل على توفير مقار للمساعدة في التواصل مع المتطوعين ونشر القيم الأخلاقية وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان المصرى.

وأشاد اللواء شعراوى بالجهود التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير وكافة منظمات المجتمع المدنى العاملة في مصر ، مشيراً الى أهمية دورها خلال الفترة المقبلة لمساعدة الدولة في حل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين في المحافظات.

وأشار الوزير إلى توجه الحكومة وسعيها المستمر لبناء الإنسان المصرى وتبدأ تلك العملية بالسلوك والفكر والعمل ويعقبها التعليم والصحة ، مشيراً إلي التنسيق الجيد بين مؤسستى مصر الخير وأجيال مصر للقيام ببعض الأنشطة والفعاليات بالمحافظات لتنمية سلوك وقيم الشباب والنشء فى كافة المراحل.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن هناك أيضاً تعاون بين وزارات أخرى بالحكومة وتلك المؤسسات المهمة ومنها وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتعليم العالى.

وشدد الوزير على أهمية الإهتمام بالأطفال والنشء فى المنزل والمدرسة وتدريبة وإشباعه بالقيم التى افتقدها المجتمع المصرى خلال الفترة الماضية ، لافتا إلى أنه يمكن القيام بذلك عبر قصص صغيرة أو رسوم متحركة يتم حكيها له عن القيم والسلوكيات التى نريدها سواء دينية أو ثقافية أو حضارية أو سلوكية وإنسانية.

وأوضح الوزير أن هناك مشكلات فى الشارع المصرى نعانى منها جميعاً وتسعى الحكومة بكل جهد لحلها والتى ترتبط بسلوك المواطن المصرى ومنها المرور والقمامة ، وشدد اللواء شعراوى على أنه إذا نجحنا فى تعليم الشباب والنشء وتدريبه على تلك القيم والسلوكيات الجيدة يمكن أن نساعد فى حل تلك المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وقدم الوزير الشكر لمؤسستى مصر الخير وأجيال مصر على تبنيهم تلك الفكرة وشدد الوزير على أهمية دور الإعلام فى تعميم السلوكيات والقيم الجيدة بين المواطنين لبناء الإنسان المصري.

ومن جانبه، قال د. على جمعة ان مؤسسة مصر الخير ستقوم بتمويل أنشطة البروتوكول في المحافظات وتعمل مؤسسة أجيال مصر على اعداد وصياغة وإخراج المواد العلمية اللازمة للبروتوكول وتدريب الفرق التطوعية على كيفية التوعية بإدارة الحملة ونشر القيم في المجتمع ، وقدم د. على جمعة الشكر للسيد وزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لكافة المنظمات العاملة في المحافظات لإحداث نقلة في حياة المواطنين مشيراً الى استمرار التعاون بين المؤسسة والوزارات المعنية في المجالات التي تعمل بها مؤسسة مصر الخير .

وقال أن البرنامج يتم تنفيذه الآن فى 27 محافظة عبر 11 قيمة منها الصدق والأمانة والتعاون وهى قيم ليست من الناحية الدينية فقط ولكن من الناحية الحضارية أيضاً حيث أننا نسعى لعودة القيم مرة آخرى فى المجتمع .

وأضاف جمعة أن المؤسسة أطلقت 130 مبادرة منها منع التحرش وتجميل المدن وخدمة المسنين ويتم تدريب الشباب فى المحافظات على تلك المبادرات والأفكار والقيم فى مراكز الشباب والنوادى الاجتماعية لافتا إلي أن هناك 50 ألف متدرب يقوموا بتدريب الشباب على تلك البرامج والقيم لرسم مستقبل أفضل ، وأعرب عن أمله فى اهتمام الدراما فى مصر بنشر تلك القيم فى المسلسلات والأفلام وإنتاج أعمال تناقشها وتهتم بها .

ومن جانبه أشاد د.محمد رفاعى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء بالتعاون الرائع بين مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر وبين الحكومة خلال الفترة الماضية ومنها مؤسسة مصر الخير لبناء الإنسان .

وأضاف أن تلك الفكرة تبناها د.على جمعة لنشر 11 قيمة بين الشباب والنشء فى المجتمع المصرى وتم تحويلها لأنشطة ومبادرات تناسب سن النشء والشباب فى المحافظات .

وأشار الى أن الوزير طالب المؤسسة بزيادة الاهتمام بالأطفال والتركيز على تلك المراحل العمرية المهمة خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أنه سيتم توفير رسوم متحركة وقصص وألعاب وتطبيقات على الموبايل للمساهمة فى نشر هذه القيم و عمل دليل تدريبى .

وأوضح رفاعى أنه سيتم إعلان محافظة الأقصر عاصمة القيم وذلك يوم الأحد المقبل فى حضور شباب من 27 محافظة .

وقدم رفاعي الشكر للوزير على الدعم الذى يقدمه للمؤسسة خلال الفترة الماضية .