شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتوجه للرياض للمشاركة فى اجتماع الدول المشاطئة للبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة فى الاجتماع الوزارى للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، حيث يبحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر فى كافة المجالات.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، إن الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات التى تعقدها الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لدراسة سبل تفعيل التعاون والتنسيق المشترك بين الدول المشاطئة لهذا الشريان المائى الهام، والذى يعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فضلا عن كونه قناة للتواصل الحضارى بين الدول المطلة عليه.

وأكد حافظ، على أن مشاركة مصر تأتى فى إطار الاهتمام المصرى بالتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهو ما برز من خلال استضافة القاهرة للاجتماع الأول للدول المشاطئة على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة خلال يومى 11 و12 ديسمبر 2017، وتم خلاله الاتفاق على المبادئ الأساسية للتعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، والذى يعد الخطوة الأولى على سبيل وضع أسس التعاون المشترك بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.