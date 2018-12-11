شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف تسجل فى تطبيق 125 لتلقى شكاوى مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فيديو تعريفى، يوضح كيفية تحميل والتسجيل فى التطبيق الجديد 125 الخاص بتلقى الشكاوى المتعلقة بالفواتير وانقطاع المياه وخلافه.

يتيح تطبيق الهاتف المحمول 125، عدة مزايا من أهمها، التعرف على المعلومات والأخبار الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإرسال إشعارات للمواطنين عند تحميل التطبيق بكيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، وتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها، وإمكانية التصوير الفوتوغرافى لمكان الشكوى أو الكسر وإرساله عبر التطبيق.

كان المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، قد أكد أن الشركة أطلقت تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125)، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحى، أو قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحاً أن التطبيق يتيح أيضاً للمواطن تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى، كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.