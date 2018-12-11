شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 16درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 21 والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 22 والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 والصغرى 10 درجات.