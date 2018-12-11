شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتجه لتنزانيا اليوم للمشاركة فى مراسم توقيع سد ستيجلر جورج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناء علي تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتوجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عصر اليوم الثلاثاء لتنزانيا، للمشاركة بمراسم مشروع سد"ستيجلر جورج" والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب.

ويرافق رئيس الوزراء، عدد من الوزراء والمسئولين ووفد إعلامى خلال زيارته لتنزانيا.

ويتكون سد «ستيجلر جورج» من سد رئيسى يبلغ ارتفاعه 134 مترا، و4 سدود مكملة لزيادة السعة التخزينية لتصل إلى 34 مليار متر مكعب وتقدر تكلفة بناء السد بحوالى3.6 مليار دولار، ويهدف إلى توليد الكهرباء بقدرة 2100 ميجاوات.