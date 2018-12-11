شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية": نستهدف خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% نهاية العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول 30 يونيو 2019، أى بنهاية العام المالى الجارى 2018/2019، كما لفت إلى أن ارتفاع الفائض الأولى يساهم فى خفض الدين.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن بمجلس النواب، أن خفض العجز والدين والبطالة والتضخم، انعكس على تصنيف مصر فى تقارير المؤسسات الدولية، حيث أكدت تلك المؤسسات فى تقاريرها على الاستقرار السياسى والمؤسسى، وتحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر.

وأضاف معيط، أن الشهور الـ6 الماضية كانت صعبة على الكثير من الدول مثل الأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وفنزويلا، إلا أن مصر تمكنت من امتصاص تلك الصدمات، ما يعطى إشارة إلى أن الإصلاحات منحت الاقتصاد المصرى حصانة من الصدمات.