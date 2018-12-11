شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تسلل 170 شخصاً من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الأمن، من إحباط تسلل 170 شخصا من محافظات مختلفة إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضي الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة السلوم بالتحفظ 170 متهما، تم ضبطهم بمعرفة قوات الأمن، أثناء محاولتهم تسلل حدود البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبي، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.