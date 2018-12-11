شاهد فى دقيقة.. نتنياهو ينقذ رقبته بعملية "درع الشمال" على حدود لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن اختيار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو توقيت إطلاق عملية "درع الشمال" على طول الحدود مع لبنان بزعم القضاء على أنفاق حزب الله اللبنانى التى تستخدمها عناصر الحزب للتسلل إلى إسرائيل، جاء بشكل عشوائى وإنما لكى يصيب عدة أهداف برمية واحدة. ونرصد فى الفيديو التالى أهم الأهداف التى يرغب نتنياهو تحقيقها بانتصار وهمى بدون معركة على الحدود مع لبنان. - الجيش الإسرائيلى يعلن شن عدوان على حدود لبنان باسم "درع الشمال" فى ديسمبر - قال جيش الاحتلال إن العملية هدفها القضاء على أنفاق حزب الله. ـ معلنا هدم نفقين تستخدمهما عناصر الحزب للتسلل. - المعارضة الإسرائيلية قالت إن هدف العملية الحقيقى هو التعتيم على فساد نتنياهو - يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلى تهم فساد بعدة قضايا. - من بينها تلقى رشاوى وهدايا ومنح دون وجه حق. - ولذلك يرغب نتنياهو عن طريق هذه العملية فى رفع شعبيته. - فهل يستطيع نتنياهو صيد عصفورين بحجر واحد أم ينتهى مصيره إلى السجن؟

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