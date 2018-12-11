شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: نستهدف تخفيض العجز الكلى إلى أقل من 5% والدين لأقل من 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تستهدف خفض نسبة العجز الكلى إلى أقل من 5% من الناتج المحلى الإجمالى، والنزول بمعدلات الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلى الإجمالى أيضا، لافتا إلى أن هذه هى المعدلات الطبيعية.

وقال معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، إنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز فى بلاده، وأخبره أنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ حوالى 67% من الناتج المحلى، قائلا: "هذه هى المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%".

ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه نتيجة لسياسات الـ4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017/2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2%، وعجز كلى بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى.